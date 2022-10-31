Мешканців низки областей попередили про роботу ППО: де саме

На Вінниччині, Київщині та Полтавщині вранці 31 жовтня повідомляють про роботу сил ППО.

Про це повідомили керівники відповідних ОВА.

"Жителі Київщини! В області працює ППО. Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. Стежте за інформацією з офіційних джерел", - написав голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Громадян закликають перебувати в укриттях. Масштабна повітряна в регіонах України тривога триває.

"На Полтавщині працює ППО. Залишаємося в укриттях!", - зазначив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Своєю чергою голова Вінницької ОВА Сергій Борзов наголосив, що регіон перебуває під ракетним обстрілом армії РФ, тому до відбою повітряної тривоги закликає людей залишатися в укриття.

"Вінниччина під ракетним обстрілом! Працює ППО. Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги. Бережіть себе!", - сказано в повідомленні Сергія Борзова.

Нагадаємо, в Україні зранку 31 жовтня оголосили масштабну повітряну тривогу, яка поширилася на всі регіони, окрім тимчасово окупованого Криму. За попередніми даними, російська армія випустила по Україні 15 ракет з акваторії Каспійського моря.

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив про проліт ворожих ракет над Дніпропетровщиною. Російські ракети летять у напрямку Кривого рогу.

Читайте також: