Над Дніпропетровською областю фіксують проліт ракет

У понеділок, 31 жовтня, під час масштабної повітряної тривоги над Дніпропетровщиною фіксують проліт ворожих ракет. Зокрема, ворожі об'єкти летять у напрямку Кривого рогу.

Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Перебуваємо в укриттях! Ще декілька груп ракет у нашому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Крім того, керівник Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив, що в межах району зафіксовано проліт ракет армії РФ. "Перебувайте в укриттях", - наголошує він.

Нагадаємо, у понеділок, 31 жовтня, зранку вся Україна "почервоніла". У всіх регіонах, крім Криму, було оголошено "тривогу". На Днпіропетровщині про небезпеку сповісили о 06:44.