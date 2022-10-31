Росіяни вдарили ракетами по Харкову: що відомо

У понеділок, 31 жовтня, під час масштабної повітряної тривоги окупанти вдарили по Харкову.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його словами, зафіксовано два "прильоти".

"Ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури у місті", - йдеться у повідомленні міського голови.

До слова, у метро Харкова повдомили, що метрополітен тимчасово припинив роботу з технічних причин.

До слова, про вибухи у місті стало відомо під час повітряної тривоги. Її в області оголосили 06:42. Станом на 08:20 вона триває.