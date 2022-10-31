В Україні "почервоніли" всі області: Росія випустила 15 ракет

"Почервоніли" майже усі регіони.

В Україні зранку 31 жовтня оголосили масштабну повітряну тривогу. Вона поширилася на всі області, окрім Криму.

Про це свідчать дані на мапі alerts.in.ua.

За інформацією радника голови МВС Антона Геращенка, російська армія випустила по Україні 15 ракет з акваторії Каспійського моря.

"Частина пройшла від Миколаєва на північ/північний захід", - написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім про проліт ракет.

Нагадаємо, розпочалася 250 доба повномасштабної війни в Україні. Окупанти намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

alerts.in.ua

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