Данілов повідомив про підготовку до можливого наступу з боку Білорусі

Українське командування розуміє замисли ворога щодо можливого вторгнення російських військ з території Білорусі, тож робить все, щоб убезпечити ситуацію від тих загроз, які можуть бути з боку РФ.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону.

За його інформацією, під час 27 засідання Ставки верховного головнокомандувача розглядалися нагальні питання щодо ймовірності наступу на Україну з території Білорусі.

"Ми розуміємо, що відбувається і на Херсонському напрямку, і що відбувається на території окупованої Росією Білорусі. Ми розуміємо замисли ворога. Відповідні рішення будуть ухвалюватися для того, щоб убезпечити нашу ситуацію від тих загроз, які можуть бути з боку РФ", - повідомив Данілов.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов припустив, що у разі втрати тимчасово окупованого Херсона, Росія може здійснити спробу прорив з боку Білорусі.

Білорусь уже давно перейшла "червоні лінії". Там вкотре ще на один тиждень продовжили військові навчання, які безперервно тривають від 29 квітня.