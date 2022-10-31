Роль Чорноморського флоту РФ знижена на 70% - Мусієнко

Російський фрегат "Адмірал Макаров" був пошкоджений, тому він не зможе деякий час обстрілювати Україну ракетами "Калібр".

Роль Чорноморського флоту РФ знижена на 70%, тому він більше не може виконувати бойові задачі.

Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, повідомляє УНІАН.

Він зазначив, що ситуація навколо ЧФ РФ свідчить про те, що його боєздатність знищена на 70%, оскільки він тепер не може бути задіяним у якості артилерії, яка обстрілює південь України.

Також Чорноморський флот РФ більше не може бути задіяний для прикриття та висадки десанту. Всі функції ЧФ РФ зараз зведені лише до того, що він може завдавати ударів по Україні ракетами "Калібр".

Мусієнко каже, що це дійсно серйозна загроза, але флот створюється не тільки для того, щоб обстрілювати ту чи іншу територію, тому його більше не можна вважати повноцінним.

Він нагадав, що Росія відвела частину свого флоту у Новоросійськ після того, як "бавовна" відбулась на аеродромі у Саках та на складі боєприпасів у Джанкої.

Потім частину кораблів було повернено і тепер флагманський корабель "Адмірал Макаров" зазнав пошкоджень.

"Поки що важко сказати, наскільки вони тяжкі з точки зору проведення ремонту. Принаймні на деякий час він точно не зможе виконувати одну зі своїх функцій - здійснення ударів ракетами "Калібр", - наголосив експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія приховує наслідки "бавовни" у Криму.

Крім того, мі раніше інформували, що в Севастопольській бухті безпілотниками було уражено щонайменше 3 російські кораблі.