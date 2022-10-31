Роль Черноморского флота РФ снижена на 70% — Мусиенко

Российский фрегат "Адмирал Макаров" был поврежден, поэтому он не сможет некоторое время обстреливать Украину ракетами "Калибр".

Роль Черноморского флота РФ снижена на 70%, поэтому он больше не может выполнять боевые задачи.

Об этом заявил глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, сообщает УНИАН.

Он отметил, что ситуация вокруг ЧФ РФ свидетельствует о том, что его боеспособность уничтожена на 70%, поскольку он теперь не может быть задействован в качестве артиллерии, обстреливающей юг Украины.

Также Черноморский флот РФ больше не может быть задействован для прикрытия и высадки десанта. Все функции ЧФ РФ сейчас сведены лишь к тому, что он может наносить удары по Украине ракетами "Калибр".

Мусиенко говорит, что это действительно серьезная угроза, но флот создается не только для того, чтобы обстреливать ту или иную территорию, поэтому его больше нельзя считать полноценным.

Он напомнил, что Россия отвела часть своего флота в Новороссийск после того, как "бавовна" состоялась на аэродроме в Саках и на складе боеприпасов в Джанкое.

Затем часть кораблей была возвращена и теперь флагманский корабль "Адмирал Макаров" получил повреждения.

"Пока трудно сказать, насколько они тяжелы с точки зрения проведения ремонта. По крайней мере, на некоторое время он точно не сможет выполнять одну из своих функций — осуществление ударов ракетами "Калибр", — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия скрывает последствия "хлопка" в Крыму.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Севастопольской бухте беспилотниками были поражены по меньшей мере 3 российских корабля.