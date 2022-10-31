Путін не використовуватиме ядерну зброю у війні проти України - IWS

Російський диктатор також буде уникати прямого конфлікту з країнами НАТО

Президент Росії Володимир Путін, швидше за все, спробує продовжити військові дії в Україні, щоб утримати нині окуповані території та захопити нові землі. Крім того, він планує створити умови для згортання західної підтримки України, яке, як він очікує, станеться цієї зими.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (IWS).

Путін, ймовірно, не полишає надії досягти своїх цілей в Україні за допомогою війни, яку він продовжує паралельно з зусиллями зламати волю українців до боротьби та бажання Заходу продовжувати підтримувати Київ.

Путін навряд чи піде на ескалацію до використання тактичної ядерної зброї, якщо тільки російська армія несподівано впаде, що дозволить українським силам здійснювати швидке просування та звільнення захоплених територій.

Також читайте Ударна авіаносна група США направляється в Європу

Така ситуація можлива, але малоймовірна, вважають аналітики IWS.

Також малоймовірно, що Путін буде прагнути до прямого військового конфлікту з НАТО. Путін, швидше за все, продовжуватиме натякати на можливість тактичного використання Росією ядерної зброї, однак це буде однією з частин його плану, щоб зламати волю Заходу продовжувати підтримувати Україну.

Цей прогноз базується на двох оцінках. По-перше, Путін кидає у бій погано підготовлених російських мобілізованих, замість того, щоб призупинити війну та почати заходи з відновлення ефективності військ. По-друге, теорія перемоги Путіна базується на використанні суворої зими, щоб зламати волю Європи.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна закінчиться так само швидко, як і почалася.

Також ми раніше інформували, що Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов різко відреагував на вихід РФ із "зернової угоди".

Маячня Шойгу про брудну ядерну бомбу, ситуація в Херсоні | Михайло Самусь

Читайте також: