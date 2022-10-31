Ударна авіаносна група США направляється в Європу

Авіаносна група буде базуватись у Великій Британії

Авіаносна ударна група США на чолі з новим атомним авіаносцем USS Gerald Ford у середині листопада прибуде до Європи.

Про це повідомляє видання UK Defence Journal.

На борту авіаносця знаходиться 90 літаків і гелікоптерів, в тому числі новітні винищувачі F-35C. Повідомляється, що ударна група зайде на базу у Портсмуті, що на півдні Англії.

Також з авіаносцем у Велику Британію прибудуть декілька есмінців, ракетний крейсер та ударний атомний підводний човен.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командувач американського авіаносця попередив Росію про готовність до будь-якої місії.

Також ми раніше інформували, що найсучасніший авіаносець ВМС США під час першого бойового чергування вирушив до Середземного моря.