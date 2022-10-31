Болсонару програв вибори президента Бразилії опозиційному кандидату

Сілва знову обрався президентом через двадцять років після першої перемоги на виборах

Кандидат у президенти Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва переміг чинного президента Жаїру Болсонару.

Після підрахунку понад 99% голосів у другому турі да Сілва отримав 50,9%, а Болсонару 49,1%, повідомили у виборчій комісії, пише AP.

Цього року вибори відбулися під час жорсткої поляризації бразильців. Наразі країна бореться з високою інфляцією, обмеженим ростом економіки та зростанням бідності.

Це приголомшливий результат для 77-річного да Сілви, чиє ув’язнення у 2018 році через корупційний скандал відсторонило його від виборів 2018 року, які привели до влади Болсонару.

Да Сілва обіцяє керувати не тільки своєю лівою Робітничою партією. Він хоче залучити центристів і навіть деяких правих, які проголосували за нього, також він обіцяє відновити більш процвітаюче минуле країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Бразилії може з'явитися новий старий президент, якого звинувачували у корупції.

Крім того, ми раніше інформували, що Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський критично висловився про позицію нейтральності президента Бразилії Жаїра Болсонару у війні Росії проти України.

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