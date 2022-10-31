Болсонару проиграл выборы президента Бразилии оппозиционному кандидату

Силва снова избрался президентом спустя двадцать лет после первой победы на выборах

Кандидат в президенты Бразилии Луис Инасио Лула да Силва победил действующего лидера Бразилии Жаира Болсонара.

После подсчета более 99% голосов во втором туре да Силва получил 50,9%, а Болсонару 49,1%, сообщили в избирательной комиссии, пишет AP.

В этом году выборы прошли во время жесткой поляризации бразильцев. Пока страна борется с высокой инфляцией, ограниченным ростом экономики и ростом бедности.

Это потрясающий результат для 77-летнего да Силвы, чье заключение в 2018 году из-за коррупционного скандала отстранило его от выборов 2018 года, которые привели к власти Болсонара.

Да Силва обещает руководить не только своей левой Рабочей партией. Он хочет привлечь центристов и даже некоторых проголосовавших за него правых, также он обещает восстановить более процветающее прошлое страны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бразилии может появиться новый старый президент, обвиняемый в коррупции.

Кроме того, мы ранее информировали, что Напомним, президент Украины Владимир Зеленский критически высказался о позиции нейтральности президента Бразилии Жаира Болсонара в войне России против Украины.

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