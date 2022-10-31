В Запорожье пьяный мужчина взорвал гранату на улице

У задержанного было две гранаты, но он успел взорвать только одну

В Запорожье полиция задержала мужчину. который взорвал гранату на улице города.

Об этом сообщает ГУНП в Запорожской области.

В сообщении правоохранителей отмечено, что примерно в 20:20 в Запорожье прозвучал мощный взрыв, несмотря на то, что в городе не была объявлена воздушная тревога. Правоохранители установили, что за взрывом стоял 42-летний местный житель, взорвавший гранату в состоянии алкогольного опьянения.

Также читайте Полиция Тернополя получила сообщение о возможных заминированиях вокзала и ЦУМа

Сначала мужчина приставал к прохожим, а позже достал из кармана две гранаты. Очевидцы вызвали полицию, а уже через минуту одну из гранат мужчина взорвал прямо на улице. В результате взрыва мужчина получил ранения, также повреждения получил киоск, который стоял недалеко от эпицентра взрыва.

На место немедленно прибыли правоохранители и медики.

Правоохранители изъяли вторую гранату, которую мужчина выпустил из рук во время взрыва. Мужчину задержали, пока он находится в больнице под охраной. Ему инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 263 УК (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Запорожье местные жители слышали звуки взрывов во время воздушной тревоги.

Также мы ранее информировали, что россияне обстреляли Запорожье: ударили по объектам критической инфраструктуры.