Британец бросил зажигательные бомбы в лагерь мигрантов и совершил ужасное самоубийство: видео

В английском порту мужчина поджег центр обработки мигрантов, после чего жестоким образом покончил с собой.

В воскресенье, 30 октября, в центр обработки мигрантов в южном английском порту Дувр мужчина, приехавший на собственном автомобиле Seat, бросил три бензиновые канистры с прикрепленными к ним фейерверками.

Об этом сообщает Reuters.

Полиция графства Кент сообщила, что водитель автомобиля бросил зажигательные устройства как снаружи, так и внутрь помещения. Из трех зажигательных бомб одна не сработала.

"Два человека сообщили о легких телесных повреждениях изнутри помещения", — говорится в заявлении полиции.

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Человек, атакующий Dover migrant centri by hurling 3 petrol бомбы на facility before hanging himself. https://t.co/7Q64pCoR9n pic.twitter.com/gHsECSdPJ6 — UK Justice Forum New Video Updates! (@Justice_forum) October 30, 2022

После совершенного нападения мужчина поехал на соседнюю заправку, завязал себе на шею импровизированную петлю, прикрепил ее к металлическому столбу и нажал на педаль газа, убив себя таким жестоким способом.

Личность нападавшего полиция установила и подтвердила его смерть в результате самоубийства. Мотивы нападения неизвестны. Местная полиция заявила, что не рассматривает этот инцидент как теракт.

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Заведение в Дувре является первой остановкой для тысяч мигрантов, совершающих опасное путешествие через Ла-Манш, прежде чем их отправят в другое место жительства, пока рассматриваются их заявки на пребывание в Британии.

Количество людей, пытающихся нелегально попасть в Британию, в последнее время резко возросло. Правительство сталкивается с критикой слишком слабого пограничного контроля. В то же время благотворительные и правозащитные группы говорят, что с искателями убежища обращаются бесчеловечно.

Напомним, ранее министр миграции Греции Нотис Митарачи заявил, что полиция задержала на турецкой границе 92 мигрантов, которых в Турции раздели догола и заставили пересечь границу в лодках.

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