Польша завершила строительство стены на белорусской границе, что значительно укрепляет безопасность как Польши, так и ЕС.

Польша построила 187-километровую стену на границе с Белоруссией. Высота построенной стены — 5,5 м. Ограждение сделано из стальных панелей высотой 4,5 м с колючей проволокой.

Об этом сообщил уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарин в Twitter.

Польская skończyła budowę bariery ochronnej na granicy из Białorusią. Нелегальное перезанятие земли в Польске является обществом немоливе. Польская гранина является лучшим хромином в Европе. pic.twitter.com/LxC9fwXIuc — Stanisław Żaryn (@StZaryn) октябрь 1, 2022

В стене есть специальные проходы для животных. Похожие создаются при строительстве автомобильных дорог. Пограничные реки и водотоки не перекрыты. На этих участках применены другие системы охраны границы, позволяющие диким животным свободно его пересекать.

На стене устанавливают электронные средства охраны границы: датчики движения и камеры.

Как отмечает издание Polsat News, общая стоимость строительства и установки системы составляет более 1,5 миллиарда злотых (350 миллионов долларов).

Что предшествовало?

В октябре 2021 года польский парламент разрешил высылать нелегальных мигрантов, незаконно пересекающих границу, а также решил построить на границе с Беларусью забор. Такие решения польские депутаты приняли на фоне миграционного кризиса, вызванного наплывом нелегальных мигрантов из Беларуси.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в ответ на санкции ЕС заявил, что перестанет сдерживать движение мигрантов через свою страну. Первой с проблемой мигрантов столкнулась Литва, которая ввела режим чрезвычайной ситуации, а впоследствии ситуация обострилась и в Польше.

Польские власти даже решили ввести в приграничных регионах чрезвычайное положение, однако наплыв нелегальных мигрантов это не остановило.

Польша не единственная, кто решил построить стену на границе с Беларусью: об этом же объявили Литва и Латвия. Беларусь со своей стороны обвиняла страны ЕС в "противоправном поведении" с мигрантами и беженцами и в нарушении собственных принципов.

Мигранты ночью снова штурмовали польскую границу

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