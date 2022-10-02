Польша завершила строительство стены на белорусской границе, что значительно укрепляет безопасность как Польши, так и ЕС.
Польша построила 187-километровую стену на границе с Белоруссией. Высота построенной стены — 5,5 м. Ограждение сделано из стальных панелей высотой 4,5 м с колючей проволокой.
Об этом сообщил уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарин в Twitter.
Польская skończyła budowę bariery ochronnej na granicy из Białorusią. Нелегальное перезанятие земли в Польске является обществом немоливе. Польская гранина является лучшим хромином в Европе. pic.twitter.com/LxC9fwXIuc— Stanisław Żaryn (@StZaryn) октябрь 1, 2022
В стене есть специальные проходы для животных. Похожие создаются при строительстве автомобильных дорог. Пограничные реки и водотоки не перекрыты. На этих участках применены другие системы охраны границы, позволяющие диким животным свободно его пересекать.
На стене устанавливают электронные средства охраны границы: датчики движения и камеры.
Как отмечает издание Polsat News, общая стоимость строительства и установки системы составляет более 1,5 миллиарда злотых (350 миллионов долларов).
Что предшествовало?
В октябре 2021 года польский парламент разрешил высылать нелегальных мигрантов, незаконно пересекающих границу, а также решил построить на границе с Беларусью забор. Такие решения польские депутаты приняли на фоне миграционного кризиса, вызванного наплывом нелегальных мигрантов из Беларуси.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в ответ на санкции ЕС заявил, что перестанет сдерживать движение мигрантов через свою страну. Первой с проблемой мигрантов столкнулась Литва, которая ввела режим чрезвычайной ситуации, а впоследствии ситуация обострилась и в Польше.
Польские власти даже решили ввести в приграничных регионах чрезвычайное положение, однако наплыв нелегальных мигрантов это не остановило.
Польша не единственная, кто решил построить стену на границе с Беларусью: об этом же объявили Литва и Латвия. Беларусь со своей стороны обвиняла страны ЕС в "противоправном поведении" с мигрантами и беженцами и в нарушении собственных принципов.
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