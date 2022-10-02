Поляки вже добудували 187 кілометрів стіни на кордоні з Білоруссю

Польща завершила будівництво стіни на білоруському кордоні, що значно зміцнює безпеку як самої Польщі, так і ЄС.

Польща збудувала 187-кілометрову стіну на кордоні з Білоруссю. Висота побудованої стіни — 5,5 м. Огородження зроблено зі сталевих панелей висотою 4,5 м із колючим дротом.

Про це повідомив уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин у Twitter.

Polska skończyła budowę bariery ochronnej na granicy z Białorusią. Nielegalne przedostanie się do Polski jest obecnie niemożliwe. Polska granica jest dziś najlepiej chroniona w Europie. pic.twitter.com/LxC9fwXIuc — Stanisław Żaryn (@StZaryn) October 1, 2022

У стіні є спеціальні проходи для тварин. Схожі створюються під час будівництва автомобільних доріг. Прикордонні річки й водотоки не перекриті. На цих ділянках застосовано інші системи охорони кордону, що дозволять диким тваринам вільно його перетинати.

Наразі на стіні встановлюють електронні засоби охорони кордону: датчики руху та камери.

Як зазначає видання Polsat News, загальна вартість будівництва і встановлення системи становить понад 1,5 мільярда злотих (350 мільйонів доларів).

Що передувало?

У жовтні 2021 року польський парламент дозволив висилати нелегальних мігрантів, які незаконно перетинають кордон, а також вирішив побудувати на кордоні з Білоруссю паркан. Такі рішення польські депутати ухвалили на тлі міграційної кризи, яку спричинив наплив нелегальних мігрантів з Білорусі.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у відповідь на санкції ЄС заявив, що перестане стримувати рух мігрантів через свою країну. Першою з проблемою мігрантів стикнулася Литва, яка запровадила режим надзвичайної ситуації, а згодом ситуація загострилася і в Польщі.

Польська влада навіть вирішила запровадити у прикордонних регіонах надзвичайний стан, проте наплив нелегальних мігрантів це не зупинило.

Польща не єдина, хто вирішив звести стіну на кордоні з Білоруссю: про це ж оголосили Литва та Латвія. Білорусь зі свого боку звинувачувала країни ЄС у "протиправній поведінці" з мігрантами й біженцями та в порушенні власних принципів.

Мігранти вночі знову штурмували польський кордон

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