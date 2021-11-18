На польсько-білоруському кордоні померла однорічна дитина

Подружжя із Сирії перебувало у лісі понад півтора місяця.
У лісі на польсько-білоруському кордоні у подружжя з Сирії померла однорічна дитина.
Про це повідомили медики-волонтери фонду Польський центр міжнародної допомоги.
За їхніми словами, сьогодні вночі о 2:26 вони отримали повідомлення про те, що на кордоні в лісі люди потребують медичної допомоги.
"Прибувши на вказане місце, медик-волонтери з'ясували, що постраждали три особи. Всі вони перебувають в лісі вже півтора місяця. У молодого чоловіка був сильний біль у животі. Він був голодний і зневоднений. Крім нього, допомоги потребувала сирійська пара. У чоловіка — рвана рана руки, а у жінки — ножове поранення гомілки. Їхня однорічна дитина померла в лісі", — говориться в повідомленні.
Нагадаємо, на кордоні з Білоруссю ситуація з нелегальними мігрантами загострюється. Біля КПП "Брузги" біженці розкинули новий табір.
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