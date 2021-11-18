На польско-белорусской границе скончался годовалый ребенок

Супруги из Сирии находились в лесу более полутора месяца.

В лесу на польско-белорусской границе у супругов из Сирии скончался годовалый ребенок.

Об этом сообщили медики-волонтеры фонда Польский центр международной помощи.

По их словам, сегодня ночью в 2:26 они получили сообщение о том, что на границе в лесу люди нуждаются в медицинской помощи.

"Прибыв на указанное место, медик-волонтеры выяснили, что пострадали три человека. Все они находятся в лесу уже полтора месяца. У молодого человека была сильная боль в животе. Он был голоден и обезвожен. Кроме него, в помощи нуждалась сирийская пара. У мужчины — рваная рана руки, а у женщины — ножевое ранение голени. Их годовалый ребенок умер в лесу", — говорится в сообщении.

Напомним, на границе с Беларусью ситуация с нелегальными мигрантами обостряется. У КПП "Брузги" беженцы раскинули новый лагерь.

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