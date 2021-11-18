Муж MamaRika рассказал об их сексе после родов

Супруги три месяца назад впервые стали родителями.

Украинский юморист, муж певицы MamaRika, Сергей Середа, недавно рассказал, что после родов Настя стала более женственной и сексуальной.

После этих слов его засыпали вопросами об их сексе. В частности, поклонники супругов интересовались, есть ли у них интимная близость после родов. К слову, Сергей заверил, что есть. Правда, он говорит, что не всегда есть на это время.

MamaRika и Сергей Среда / instagram.com/mamarika_official

"Я убежден, что рождение детей ни в коем случае не должно негативно влиять на вашу жизнь, и я сейчас говорю не только о повседневной жизни, но и об интимной", — поделился Сергей.

Впрочем, юморист добавил, что нужно заботиться о здоровье. Он отметил, что нужно пользоваться контрацептивами. Нужно выбирать такие, которые не будут вредить здоровью матери.

"Мне кажется, что мужчина должен понимать, насколько это важно. Забота о его женщине состоит не только в том, чтобы прибить полку и выбросить мусор, но еще и в понимании того, какой должна быть контрацепция", — подытожил юморист.

MamaRika и Сергей Среда / instagram.com/serega_sereda

Напомним, супруги второго августа стали впервые родителями. У них родился мальчик, которого они назвали Давидом.

Читайте также: