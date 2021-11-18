Они сыграли влюбленную пару в фильме "Звезда родилась".

Американский актер и продюсер Брэдли Купер впервые прокомментировал слухи о романе с Леди Гагой.

Так, в 2019 году знаменитость разошелся с моделью Ириной Шейк. Тогда говорили, что это из-за певицы, которая с режиссером сыграла влюбленную пару в фильме "Звезда родилась". Сплетни начали распространяться после того, как они чувственно вместе исполнили оскароносную песню Shallow на сцене "Оскара". Публика сразу обратила внимание на "химию", возникшую между Гагой и Купером во время их совместного выступления.

Спустя три года Купер впервые прокомментировал слухи о романе с Гагой. В интервью The Hollywood Reporter он заявил, что это была лишь актерская игра. Брэдли отметил, что очень боялся петь вживую перед многомиллионной аудиторией, поэтому вел себя так, будто он безумно влюблен в Гагу. Так, по его словам, он пытался контролировать свой страх перед выступлением.

"Наши герои влюбляются друг в друга в этой сцене в фильме. Это тот самый поворотный момент, который встречается с ними во время выступления перед тысячами людей… Было бы странно, если бы мы оба просто сидели на стульях лицом к публике", — поделился он.

Также актер назвал певицу невероятно харизматичной и красивой.

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