Вони зіграли закохану пару у фільмі "Зірка народилася".

Американський актор та продюсер Бредлі Купер вперше прокоментував чутки про роман з Леді Гагою.

Так, 2019 року знаменитість розійшовся із моделлю Іриною Шейк. Тоді подейкували, що це через співачку, яка з режисером зіграла закохану пару у фільмі "Зірка народилася". Плітки почали ширитися після того, як вони чуттєво разом виконали оскароносну пісню Shallow на сцені "Оскара". Публіка одразу звернула увагу на "хімію", що виникла між Гагою і Купером під час їхнього спільного виступу.

Лише за три роки Купер вперше прокоментував чутки про роман із Гагою. В інтерв'ю The Hollywood Reporter він заявив, це була лише акторська гра. Бредлі зазначив, що дуже боявся співати наживо перед багатомільйонною аудиторією, тому поводився так, ніби він шалено закоханий у Гагу. Тож таким чином, за його словами, він намагався контролювати свій страх перед виступом.

"Наші герої закохуються одне в одного в цій сцені у фільмі. Це той самий поворотний момент, який трапляється з ними під час виступу перед тисячами людей… Було б дивно, якби ми обидва просто сиділи на стільцях обличчям до публіки", - поділився він.

Також актор назвав співачку неймовірно харизматичною та красивою.

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