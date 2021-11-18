Наречена Анна Трінчер приголомшила відео освідчення коханого

Романтичний момент відбувся наприкінці жовтня.

Співачка та акторка Анна Трінчер, яка виходить заміж за свого бойфренда, блогера Олександра Волошина, показала, як коханий їй освідчувався.

На своєму каналі в YouTube зірка серіалу "Школа" опублікувала відео, де показала романтичний момент. Так, це відбулося 22 жовтня. 24-річний бізнесмен влаштував коханій байкшоу на парковці торгового центру.

Близько 40 байкерів створили коридор, яким останнім проїхався Сашко. Коханий зірки босоніж підійшов до Ані із величезним букетом червоних троянд. Згори обранцю Трінчер спустили пакунок із обручкою мрії артистки – від Cartier. Хлопець став на коліно та попросив зірку стати його дружиною: "Анно Трінчер, скажіть мені, будь ласка, ви будете моєю дружиною?" Приголомшена знаменитість не змогла стримати сліз та прокричала: "Так".

Після цього у небо запустили феєрверк і неочікувано розпочався концерт Jerry Heil з оркестром.

"Я не знаю, що я таке шалене зробила у минулому житті, що у 20 років мене Господь нагородив прекрасними друзями, командою, чудовою сім'єю і найкращим чоловіком у світі! Спасибі тобі за все! Дякую за те, що ти мені показав, що таке кохання", – прокоментувала Трінчер.

Читайте також: