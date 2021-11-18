Невеста Анна Тринчер ошеломила видео предложения любимого

Романтический момент состоялся в конце октября.

Певица и актриса Анна Тринчер, которая выходит замуж за своего бойфренда, блогера Александра Волошина, показала, как любимый делал ей предложение.

На своем канале в YouTube звезда сериала "Школа" опубликовала видео, где показала романтический момент. Так, это произошло 22 октября. 24-летний бизнесмен устроил любимой байк-шоу на парковке торгового центра.

Около 40 байкеров создали коридор, по которому последним проехался Саша. Любимый звезды босиком подошел к Ане с огромным букетом красных роз. Сверху избраннику Тринчер спустили коробку с кольцом мечты артистки – от Cartier. Парень встал на колено и попросил звезду стать его женой: "Анна Тринчер, скажите мне, пожалуйста, вы будете моей женой?" Ошеломленная знаменитость не смогла сдержать слез и прокричала: "Да".

После этого в небо запустили фейерверк и неожиданно начался концерт Jerry Heil с оркестром.

"Я не знаю, что я такое безумное сделала в прошлой жизни, что в 20 лет меня Господь наградил прекрасными друзьями, командой, семьей и лучшим мужем в мире! Спасибо тебе за все! Спасибо за то, что ты мне показал, что такое любовь", – прокомментировала Тринчер.

Читайте также: