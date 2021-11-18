Артистка відповіла "так" Олександру Волошину.

Українська співачка та акторка Анна Трінчер виходить заміж.

20-річний блогерці освідчився бізнесмен, який у свої 24 уже заробляє десятки тисяч доларів, та за сумісництвом блогер, відомий своїми скандальними витівками з поліцією та відібраним айфоном, Олександр Волошин. Радісною звісткою пара поділилася у програмі ЖВЛ.

За пів років стосунків коханий зірки влаштував їй ціле байкшоу та вручив обручку мрії – від Cartier.

instagram.com/annatrincher_official

Влітку 2022-го вся прогресивна молодь українського блогерства гулятиме на тусівці Волошиних. Пишних гулянь та церемоній пара не планує.

"От реперську, хочеться якогось гротеску, так. Що б це не було у найкращих традиціях англійської родини. А щоб це було так кринжово. Хочеться навіть замість букета кидати щось інше. Гирю", – поділилася пара.

instagram.com/annatrincher_official

Про поповнення в молодій родині ще не йдеться. Трінчер каже, що фокусується зараз на кар'єрі та робить неочікувану заяву: "Я взагалі поки що чайлдфрі, у мене така позиція. Я не уявляю, що має статися в моєму житті, щоб я повністю акцентувала себе на іншій людині. Є ж сурогатне материнство".

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