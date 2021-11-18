"Кілер" і замовник обговорювали вбивство Лещенка лише вчора — Монастирський

Одразу після цієї розмови американець — замовник вбивства — планував покинути Україну.

Розмова між кілером та замовником зі США про вбивство міністра агрополітики Романа Лещенка, відеозапис якої продемонстрували на брифінгу МВС, відбулася лише вчора ввечері (17 листопада).

Про це 18 листопада розповів очільник МВС Денис Монастирський у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

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"Сказав (замовник), що "так, його треба травмувати — якщо він помре, мені байдуже". Конкретно на записі, яке має слідство. Власне, це і є замах на вбивство, який був попереджений. Розмова відбулася вчора ввечері", — зазначив міністр внутрішніх справ.

Одразу після цієї розмови американець планував покинути Україну, а сам злочин мав бути вчинений під час його перебування у США. Проте зловмисник був затриманий.

"Одразу невідкладно після того, як був переданий завдаток (20 тисяч доларів) для того, щоб організувати і провести це вбивство (затримання і викрадення Лещенка), були вони затримані і зараз допитуються слідством і прокуратурою", — підсумував Монастирський.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ підтвердили інформацію про замах на міністра аграрної політики Романа Лещенка.

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