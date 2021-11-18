"Киллер" и заказчик обсуждали убийство Лещенко лишь вчера — Монастырский

Сразу после этого разговора американец – заказчик убийства – планировал покинуть Украину.

Разговор между киллером и заказчиком из США об убийстве министра агрополитики Романа Лещенко, видеозапись которой продемонстрировали на брифинге МВД, состоялся только вчера вечером (17 ноября).

Об этом 18 ноября рассказал глава МВД Денис Монастырский в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

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"Сказал (заказчик), что "да, его надо травмировать — если он умрет, мне безразлично". Конкретно на записи, которая есть у следствия Собственно, это и есть покушение на убийство, которое было предупреждено. Разговор состоялся вчера вечером", — отметил министр внутренних дел.

Сразу после этого разговора американец планировал покинуть Украину, а само преступление должно было быть совершено во время его пребывания в США. Однако злоумышленник был задержан.

"Сразу безотлагательно после того, как был передан задаток (20 тысяч долларов) для того, чтобы организовать и провести это убийство (задержание и похищение Лещенко), они были задержаны и сейчас допрашиваются следствием и прокуратурой", — подытожил Монастырский.

Напомним, в Министерстве внутренних дел подтвердили информацию о покушении на министра аграрной политики Романа Лещенко.

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