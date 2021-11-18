Кім Кардашян офіційно зустрічається з 28-річним коміком Девідсоном

Вперше пара була помічена 29 жовтня цьогоріч.

Американська теледіва Кім Кардашян, яка ще не встигла розлучитися з репером Каньє Вестом, офіційно зустрічається із коміком Пітом Девідсоном.

Про це екслюзивно стало відомо виданню Pagesix.

За даними видання, 4 1-річна голівудська зірка офіційно зустрічається із на 13 років молодшим коміком Пітом Девідсоном. Кардашян і Девідсон були вперше помічені, тримаючись за руки, під час прогулянки в Південній Каліфорнії 29 жовтня, незабаром після її виступу на "SNL", де пара поцілувалася під час скетчу. Після цього з'явилася новина про їхній роман. Згодом їх неодноразово бачили разом у рідному Нью-Йорку Девідсона та в Лос-Анджелесі, рідному місті Кардашян.

На Instagram-сторінці репера Flavor Flav з'явилася світлина, де Кім вперше позувала з молодиком. На світлині - Піт, Кім та її мама Кріс Дженнер, вони одягнені в піжами бренду Кардашян Skims.

Нагадаємо, TСН.ua. раніше писав, з ким зустрічалася телезірка Кім Кардашян.

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