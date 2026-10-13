Графіки відключення світла 14 жовтня: коли та в яких областях не буде електроенергії

Графіки відключення світла

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Графіки відключення електроенергії знову запроваджують в Україні в середу, 14 жовтня. Головна причина обмежень — наслідки російських атак на енергооб’єкти.

ТСН з’ясував, які регіони підпадають під обмеження та за яким графіком відбуватимуться відключення світла.

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Графіки відключення світла в Києві

У Києві діє розгалужена система відключення на 60 груп. Про відсутність світла можна дізнатися у чатботі, на сайті або в застосунку «Київ Цифровий». Загалом відомо про такі відключення світла:

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Група 1: 00:00-00:30, 14:00-17:30

Група 2: 08:00-11:30, 15:00-18:30

Група 3: 00:00-00:30, 16:00-19:30

Група 4: 00:00-00:30, 17:00-20:30

Група 5: 06:00-09:30, 18:00-21:30

Група 6: 08:00-11:30, 17:00-20:30

Група 7: 11:00-14:30, 19:00-22:30

Група 8: 11:00-14:30, 20:00-23:30

Група 9: 09:00-12:30, 20:00-23:30

Група 10: 12:00-15:30, 21:30-24:00

Група 11: 13:00-16:30, 23:00-24:00

Група 12: 14:00-17:30, 23:00-24:00

Група 13: 00:00-00:30, 14:00-17:30

Група 14: 08:00-11:30, 15:00-18:30

Група 15: 00:00-00:30, 16:00-19:30

Група 16: 00:00-00:30, 17:00-20:30

Група 17: 06:00-09:30, 18:00-21:30

Група 18: 08:00-11:30, 17:00-20:30

Група 19: 11:00-14:30, 19:00-22:30

Група 20: 11:00-14:30, 20:00-23:30

Група 21: 09:00-12:30, 20:00-23:30

Група 22: 12:00-15:30, 21:30-24:00

Група 23: 13:00-16:30, 23:00-24:00

Група 24: 14:00-17:30, 23:00-24:00

Група 25: 00:00-00:30, 14:00-17:30

Група 26: 08:00-11:30, 15:00-18:30

Група 27: 00:00-00:30, 16:00-19:30

Група 28: 00:00-00:30, 17:00-20:30

Група 29: 06:00-09:30, 18:00-21:30

Група 30: 08:00-11:30, 17:00-20:30

Група 31: 11:00-14:30, 19:00-22:30

Група 32: 11:00-14:30, 20:00-23:30

Група 33: 09:00-12:30, 20:00-23:30

Група 34: 12:00-15:30, 21:30-24:00

Група 35: 13:00-16:30, 23:00-24:00

Група 36: 14:00-17:30, 23:00-24:00

Група 37: 00:00-00:30, 14:00-17:30

Група 38: 08:00-11:30, 15:00-18:30

Група 39: 00:00-00:30, 16:00-19:30

Група 40: 00:00-00:30, 17:00-20:30

Група 41: 06:00-09:30, 18:00-21:30

Група 42: 08:00-11:30, 17:00-20:30

Група 43: 11:00-14:30, 19:00-22:30

Група 44: 11:00-14:30, 20:00-23:30

Група 45: 09:00-12:30, 20:00-23:30

Група 46: 12:00-15:30, 21:30-24:00

Група 47: 13:00-16:30, 23:00-24:00

Група 48: 14:00-17:30, 23:00-24:00

Група 49: 00:00-00:30, 14:00-17:30

Група 50: 08:00-11:30, 15:00-18:30

Група 51: 00:00-00:30, 16:00-19:30

Група 52: 00:00-00:30, 17:00-20:30

Група 53: 06:00-09:30, 18:00-21:30

Група 54: 08:00-11:30, 17:00-20:30

Група 55: 11:00-14:30, 19:00-22:30

Група 56: 11:00-14:30, 20:00-23:30

Група 57: 09:00-12:30, 20:00-23:30

Група 58: 12:00-15:30, 21:30-24:00

Група 59: 13:00-16:30, 23:00-24:00

Група 60: 14:00-17:30, 23:00-24:00

Графіки відключення світла на Київщині

На Київщині 14 жовтня ДТЕК повідомив про такі графіки відключення світла:

Графіки відключення світла на Київщині 14 жовтня / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Київщині 14 жовтня / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Сумщині

На Сумщині 14 жовтня діятимуть такі графіки погодинних відключень:

Графіки відключення світла на Сумщині 14 жовтня

Графіки відключення світла на Харківщині

У середу, 14 жовтня, від 06:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах (орієнтовно):

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1.1 08:00-09:00; 16:00-19:30

1.2 06:00-09:00; 16:00-19:30

2.1 16:00-19:30

2.2 08:00-09:00; 16:00-19:30

3.1 09:00-12:30; 19:30-23:00

3.2 09:00-12:30; 19:30-22:00

4.1 19:30-23:00

4.2 09:00-12:30; 19:30-23:00

5.1 12:30-16:00; 23:00-24:00

5.2 12:30-16:00

6.1 23:00-24:00

6.2 12:30-16:00; 23:00-24:00

Графіки відключення світла на Полтавщині

На Полтавщині 14 жовтня діятиме такий графік погодинних відключень електроенергії:

Графіки відключення світла на Полтавщині 14 жовтня / © скриншот

Графіки відключення світла на Черкащині

За розпорядженням НЕК «Укренерго» 14 жовтня від 06:00 до 24:00 на Черкащині застосують графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання:

1.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

1.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

2.1 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00

2.2 06:00 — 08:00, 18:00 — 20:00

3.1 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00

3.2 08:00 — 10:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

4.1 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

4.2 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

5.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

5.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00

6.1 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

6.2 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

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Графіки відключення світла на Житомирщині

Згідно з розпорядженням НЕК «Укренерго», на Житомирщині 14 жовтня застосують такі графіки відключення:

Графіки відключення світла на Житомирщині 14 жовтня / © скриншот

Графіки відключення світла на Чернігівщині

На Чернігівщині 14 жовтня застосують графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання:

Графіки відключення світла на Чернігівщині 14 жовтня

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні 14 жовтня у деяких окремих областях діятимуть графіки відключень світла. Вони триватимуть майже весь день і торкнуться як жителів, так і бізнесу.

Також через російські атаки на енергетичну інфраструктуру Київ узимку може зіткнутися з тривалими відключеннями світла, перебоями з водопостачанням і проблемами з теплом в окремих районах.

Раніше ми писали, чому в одних регіонах України є відключення світла, а в інших — немає.

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