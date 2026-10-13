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Графіки відключення світла 14 жовтня: коли та в яких областях не буде електроенергії
В Україні 14 жовтня діятимуть графіки відключення світла через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.
Графіки відключення електроенергії знову запроваджують в Україні в середу, 14 жовтня. Головна причина обмежень — наслідки російських атак на енергооб’єкти.
ТСН з’ясував, які регіони підпадають під обмеження та за яким графіком відбуватимуться відключення світла.
Графіки відключення світла в Києві
У Києві діє розгалужена система відключення на 60 груп. Про відсутність світла можна дізнатися у чатботі, на сайті або в застосунку «Київ Цифровий». Загалом відомо про такі відключення світла:
Група 1: 00:00-00:30, 14:00-17:30
Група 2: 08:00-11:30, 15:00-18:30
Група 3: 00:00-00:30, 16:00-19:30
Група 4: 00:00-00:30, 17:00-20:30
Група 5: 06:00-09:30, 18:00-21:30
Група 6: 08:00-11:30, 17:00-20:30
Група 7: 11:00-14:30, 19:00-22:30
Група 8: 11:00-14:30, 20:00-23:30
Група 9: 09:00-12:30, 20:00-23:30
Група 10: 12:00-15:30, 21:30-24:00
Група 11: 13:00-16:30, 23:00-24:00
Група 12: 14:00-17:30, 23:00-24:00
Група 13: 00:00-00:30, 14:00-17:30
Група 14: 08:00-11:30, 15:00-18:30
Група 15: 00:00-00:30, 16:00-19:30
Група 16: 00:00-00:30, 17:00-20:30
Група 17: 06:00-09:30, 18:00-21:30
Група 18: 08:00-11:30, 17:00-20:30
Група 19: 11:00-14:30, 19:00-22:30
Група 20: 11:00-14:30, 20:00-23:30
Група 21: 09:00-12:30, 20:00-23:30
Група 22: 12:00-15:30, 21:30-24:00
Група 23: 13:00-16:30, 23:00-24:00
Група 24: 14:00-17:30, 23:00-24:00
Група 25: 00:00-00:30, 14:00-17:30
Група 26: 08:00-11:30, 15:00-18:30
Група 27: 00:00-00:30, 16:00-19:30
Група 28: 00:00-00:30, 17:00-20:30
Група 29: 06:00-09:30, 18:00-21:30
Група 30: 08:00-11:30, 17:00-20:30
Група 31: 11:00-14:30, 19:00-22:30
Група 32: 11:00-14:30, 20:00-23:30
Група 33: 09:00-12:30, 20:00-23:30
Група 34: 12:00-15:30, 21:30-24:00
Група 35: 13:00-16:30, 23:00-24:00
Група 36: 14:00-17:30, 23:00-24:00
Група 37: 00:00-00:30, 14:00-17:30
Група 38: 08:00-11:30, 15:00-18:30
Група 39: 00:00-00:30, 16:00-19:30
Група 40: 00:00-00:30, 17:00-20:30
Група 41: 06:00-09:30, 18:00-21:30
Група 42: 08:00-11:30, 17:00-20:30
Група 43: 11:00-14:30, 19:00-22:30
Група 44: 11:00-14:30, 20:00-23:30
Група 45: 09:00-12:30, 20:00-23:30
Група 46: 12:00-15:30, 21:30-24:00
Група 47: 13:00-16:30, 23:00-24:00
Група 48: 14:00-17:30, 23:00-24:00
Група 49: 00:00-00:30, 14:00-17:30
Група 50: 08:00-11:30, 15:00-18:30
Група 51: 00:00-00:30, 16:00-19:30
Група 52: 00:00-00:30, 17:00-20:30
Група 53: 06:00-09:30, 18:00-21:30
Група 54: 08:00-11:30, 17:00-20:30
Група 55: 11:00-14:30, 19:00-22:30
Група 56: 11:00-14:30, 20:00-23:30
Група 57: 09:00-12:30, 20:00-23:30
Група 58: 12:00-15:30, 21:30-24:00
Група 59: 13:00-16:30, 23:00-24:00
Група 60: 14:00-17:30, 23:00-24:00
Графіки відключення світла на Київщині
На Київщині 14 жовтня ДТЕК повідомив про такі графіки відключення світла:
Графіки відключення світла на Сумщині
На Сумщині 14 жовтня діятимуть такі графіки погодинних відключень:
Графіки відключення світла на Харківщині
У середу, 14 жовтня, від 06:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах (орієнтовно):
1.1 08:00-09:00; 16:00-19:30
1.2 06:00-09:00; 16:00-19:30
2.1 16:00-19:30
2.2 08:00-09:00; 16:00-19:30
3.1 09:00-12:30; 19:30-23:00
3.2 09:00-12:30; 19:30-22:00
4.1 19:30-23:00
4.2 09:00-12:30; 19:30-23:00
5.1 12:30-16:00; 23:00-24:00
5.2 12:30-16:00
6.1 23:00-24:00
6.2 12:30-16:00; 23:00-24:00
Графіки відключення світла на Полтавщині
На Полтавщині 14 жовтня діятиме такий графік погодинних відключень електроенергії:
Графіки відключення світла на Черкащині
За розпорядженням НЕК «Укренерго» 14 жовтня від 06:00 до 24:00 на Черкащині застосують графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання:
1.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
1.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
2.1 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00
2.2 06:00 — 08:00, 18:00 — 20:00
3.1 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00
3.2 08:00 — 10:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
4.1 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
4.2 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
5.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
5.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00
6.1 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00
6.2 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00
Графіки відключення світла на Житомирщині
Згідно з розпорядженням НЕК «Укренерго», на Житомирщині 14 жовтня застосують такі графіки відключення:
Графіки відключення світла на Чернігівщині
На Чернігівщині 14 жовтня застосують графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання:
Відключення світла в Україні — останні новини
Нагадаємо, в Україні 14 жовтня у деяких окремих областях діятимуть графіки відключень світла. Вони триватимуть майже весь день і торкнуться як жителів, так і бізнесу.
Також через російські атаки на енергетичну інфраструктуру Київ узимку може зіткнутися з тривалими відключеннями світла, перебоями з водопостачанням і проблемами з теплом в окремих районах.
Раніше ми писали, чому в одних регіонах України є відключення світла, а в інших — немає.