На Прикарпатті повернули старші класи до очного навчання

Йдеться про школи із 100% вакцинованим персоналом.

Хоча більша частина країна нині у «червоній зоні», фахівці говорять про пандемічне плато: далі захворюваність, як очікують піде на спад. Уряд закликає повертати дітей до школи. Кияни сядуть за парти з наступного тижня, а в Івано-Франківську дистанційка закінчується вже сьогодні.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Йдеться лише про 5-11 класи. Адже учні молодшої школи, попри те що місто у «червоній зоні», на уроки ходили.

Очне навчання відновлюється поступово, у школах, де вакциновані усі вчителі. Сьогодні двері відкрили 14 шкіл - це кожна 4 у місті. Що привертає увагу: більшість цих шкіл відносно невеликі, у селах, що приєднані до Івано-Франківської територіальної громади, а не власне у самому місті.

На уроки, щоправда, сьогодні прийшли не всі школярі - приблизно дві третини. Педагоги припускають, що швидше за все, не встигли повернутися додому із села від бабусь, де жили, поки вчилися онлайн.

Більшість школярів зізнаються, що сумували хіба за спілкуванням з однокласниками. Натомість батьки та вчителі свого задоволення від того, що діти нарешті пішли до школи, не приховують.

«Більше опитують, вчителі бачать дітей, діти черпають знання, коли бачать вчителя», впевнена мама школяра.

«Доведеться багато підтягати. Бо є діти, які люблять і працювати очно - так вони краще запам’ятовують, їм краще дається навчання, коли вони бачать вчителя. А дистанційне… Ви самі розумієте, яке це навчання», - переконує директорка ліцею Світлана Гарасимчук.

Діти повертаються за парти, бо 100% вакцинувалися усі працівники шкіл. Це не тільки вчителі, а й техперсонал. У міському департаменті освіти кажуть: з майже 5 тисяч освітян міста відмовилися вакцинуватися, а отже відсторонені від роботи лише 56.

Чи очне навчання відновлюватиметься й у інших школах - залежно від того, в якій школі і коли педагоги отримають другу дозу.

Аналогічна ситуація і по області: в очному режимі вже працює чверть шкіл. І їхня кількість постійно збільшується. Загалом з 30 тисяч педагогів в області відмовилися вакцинуватися, лише пів сотні.

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