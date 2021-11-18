На Прикарпатье вернули старшие классы к очной учебе

Речь идет о школах со 100% вакцинированным персоналом.

Хотя большая часть страны сейчас в «красной зоне», специалисты говорят о пандемическом плато: дальше заболеваемость, как ожидают пойдет на спад. Правительство призывает возвращать детей в школу. Киевляне сядут за парты на следующей неделе, а в Ивано-Франковске дистанционка заканчивается уже сегодня.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Речь идет только о 5-11 классах. Ведь ученики младшей школы, несмотря на то, что город в «красной зоне», на уроки ходили.

Очная учеба возобновляется постепенно, в школах, где вакцинированы все учителя. Сегодня дверь открыли 14 школ – это каждая 4 в городе. Что привлекает внимание: большинство этих школ относительно небольшие, в селах, присоединенных к Ивано-Франковской территориальной общине, а не в самом городе.

На уроки, правда, сегодня пришли не все школьники – примерно две трети. Педагоги предполагают, что, скорее всего, не успели вернуться домой из села от бабушек, где жили, пока учились онлайн.

Большинство школьников признаются, что скучали разве что по общению с одноклассниками. Родители и учителя своего удовольствия от того, что дети наконец пошли в школу, не скрывают.

"Больше опрашивают, учителя видят детей, дети черпают знания, когда видят учителя", уверена мама школьника.

«Придется много подтягивать. Ведь есть дети, которые любят и работать очно – так они лучше запоминают, им лучше дается обучение, когда они видят учителя. А дистанционное… Вы сами понимаете, какая это учеба», — убеждает директор лицея Светлана Гарасимчук.

Дети возвращаются за парты, потому что 100% вакцинировались все работники школ. Это не только учителя, но и техперсонал. В городском департаменте образования говорят: из почти 5 тысяч педагогов города отказались вакцинироваться, а значит, отстранены от работы только 56.

Очное обучение будет восстанавливаться и в других школах — в зависимости от того, в какой школе и когда педагоги получат вторую дозу.

Аналогичная ситуация и по области: в очном режиме уже работает четверть школ. И их количество постоянно растет. В общей сложности из 30 тысяч педагогов в области отказались вакцинироваться, всего полсотни.

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