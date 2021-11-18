В трех областях вакцинировано только 7% педагогов — МОН

Больше привитых в Донецкой области.
В трех областях Украины от коронавируса вакцинировано менее 10% учителей.
Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт.
Меньше всего прививок работников образовательных учреждений в Закарпатье и в Тернопольской области — по 7%. Чуть больше – 7,2% COVID-вакцинаций в Ровенской области
По словам главы Минздрава, по состоянию на 18 ноября по крайней мере одной дозой препарата привиты 95,5% педагогов. Это более 538 тыс. работников – 83% от общего количества.
По количеству прививок от COVID-19 лидируют три области:
- Донецкая – почти 92%,
- Харьковская – 91,3%,
- Черкасская – 91,1%.
Шкарлет также сообщил, что дистанционное обучение действует еще в 4,7 тыс. учебных заведений. Каникулы продолжаются в 66 школах, из которых 45 – в Николаевской области.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Украины Денис Шмигаль призвал местные власти возобновить очное обучение в школах.
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