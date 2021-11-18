Рада создала ВСК для расследования смерти нардепа Полякова

За принятие постановления проголосовало 322 нардепа.

В ходе заседания Верховной Рады был создан Временно следственная комиссия Украины по вопросам расследования смерти народного депутата Украины Антона Полякова.

Постановление было принято парламентариями сегодня, 18 ноября, во время пленарного заседания ВР.

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"За" проголосовали 322 народных депутата за минимально необходимые 226. Инициатором законопроекта стала нардеп от фракции "За будущее" Анна Скороход, которая заявляет, что Полякова убили.

Целью создания Временной следственной комиссии, как отмечено в пояснительной записке, является осуществление "парламентского контроля за расследованием убийства народного депутата Украины Полякова и полное, всестороннее, беспристрастное и объективное исследование всех обстоятельств в уголовном производстве". Депутатская группа "За будущее" предлагает избрать председателем Временной следственной комиссии народного депутата Украины Анну Скороход.

Напомним, народного депутата Антона Полякова нашли мертвым ночью 8 октября . Он ехал в такси, где ему стало очень плохо. Полицейские рассматривают несколько версий — естественная смерть или отравление неизвестным веществом. В крови депутата обнаружили алкоголь и метадон.

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