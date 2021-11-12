Смерть нардепа Полякова: у полиции нет главной версии

В этом производстве правоохранители рассматривают 2 версии — попадание наркотического вещества в организм парламентария путем самостоятельного употребления или по принуждению.
В уголовном производстве по гибели народного депутата Украины Антона Полякова сейчас проводится более 20 экспертиз, правоохранители получили уже четыре вывода.
Об этом сообщил начальник полиции города Киева Иван Выговский в интервью " Интерфакс-Украина ".
"Дело действительно резонансное, на сегодняшний день еще продолжается досудебное расследование, проводится более 20 экспертиз, получено уже 4 заключения экспертов, результаты других экспертиз ожидаются", — сказал он.
Выговский уточнил, что в этом производстве правоохранители рассматривают 2 версии — попадание наркотического вещества в организм парламентария путем самостоятельного употребления или по принуждению.
"Мы анализируем и видео, и другие данные. Сейчас нет оснований считать какую-то версию главной", — добавил глава полиции Киева.
Отдельно он отметил, что правоохранители не могут освещать показания другого народного депутата — Анны Скороход, потому что это тайна досудебного расследования.
Напомним:
- Нардепа Антона Полякова нашли мертвым ночью 8 октября. Он ехал в такси, где ему стало крайне плохо.
- Полицейские рассматривают несколько версий — естественная смерть или отравление неизвестным веществом. В крови депутата обнаружили алкоголь и метадон.
- Депутата Антона Полякова похоронили 11 октября на его малой родине — в Чернигове. Проститься с политиком пришли сотни людей. Среди них народные депутаты, которые следят за расследованием смерти 33-летнего политика. Также на церемонии заметили и его коллегу и сожительницу Анну Скороход, которая после известия о смерти нардепа потеряла в Верховной Раде сознание. Говорят, депутат беременна.
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