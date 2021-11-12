Смерть нардепа Полякова: у полиции нет главной версии

Смерть нардепа Полякова: у полиции нет главной версии

В этом производстве правоохранители рассматривают 2 версии — попадание наркотического вещества в организм парламентария путем самостоятельного употребления или по принуждению.

В уголовном производстве по гибели народного депутата Украины Антона Полякова сейчас проводится более 20 экспертиз, правоохранители получили уже четыре вывода.

Об этом сообщил начальник полиции города Киева Иван Выговский в интервью " Интерфакс-Украина ".

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"Дело действительно резонансное, на сегодняшний день еще продолжается досудебное расследование, проводится более 20 экспертиз, получено уже 4 заключения экспертов, результаты других экспертиз ожидаются", — сказал он.

Выговский уточнил, что в этом производстве правоохранители рассматривают 2 версии — попадание наркотического вещества в организм парламентария путем самостоятельного употребления или по принуждению.

"Мы анализируем и видео, и другие данные. Сейчас нет оснований считать какую-то версию главной", — добавил глава полиции Киева.

Отдельно он отметил, что правоохранители не могут освещать показания другого народного депутата — Анны Скороход, потому что это тайна досудебного расследования.

Напомним:

Нардепа Антона Полякова нашли мертвым ночью 8 октября. Он ехал в такси, где ему стало крайне плохо.

Полицейские рассматривают несколько версий — естественная смерть или отравление неизвестным веществом. В крови депутата обнаружили алкоголь и метадон.

— естественная смерть или отравление неизвестным веществом. В крови депутата обнаружили алкоголь и метадон. Депутата Антона Полякова похоронили 11 октября на его малой родине — в Чернигове. Проститься с политиком пришли сотни людей. Среди них народные депутаты, которые следят за расследованием смерти 33-летнего политика. Также на церемонии заметили и его коллегу и сожительницу Анну Скороход, которая после известия о смерти нардепа потеряла в Верховной Раде сознание. Говорят, депутат беременна.

Смерть нардепа Полякова: Допрос Скороход и смесь наркотиков в организме — комментарий МВД

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