Смерть нардепа Полякова: что известно о трагедии

Антону Полякову было 33 года.

Нардепа Антона Полякова нашли мертвым ночью 8 октября. Он ехал в такси, где ему стало очень плохо.

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ТСН.ua собрал все, что на данный момент известно о смерти политика.

Что произошло

Утром 8 октября Дмитрий Разумков и Александр Качура сообщили, что ночью был найден мертвым народный депутат Антон Поляков. Впоследствии в полиции подтвердили смерть политика и сообщили, что его нашли мертвым в Днепровском районе столицы. Политика случайно обнаружили патрульные, которые остановили автомобиль такси, в котором он ехал пассажиром, за нарушение правил дорожного движения.

Водитель такси рассказал, что взял пассажира возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого нардепа начало тошнить в машине. Уже в бессознательном состоянии политика обнаружил наряд патрульных. Его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть. Автомобиль, на котором он ехал, изъяли, таксиста допрашивают, а тело отправили на экспертизу.

Причина смерти и что говорят в правоохранительных органах

Впоследствии в Киевской городской прокуратуре сообщили, что по результатам вскрытия, смерть народного депутата Антона Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. В то же время там отметили, что следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований. Коллеги депутата также сообщают, что будут проводить еще и токсикологическую экспертизу, чтобы выяснить, не было ли ядовитых веществ в его организме.

В то же время генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Досудебное расследование поручено следователям СУ ГУ Нацполиции в г. Киеве. Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивают следователи. Она также добавила, что все ценные вещи, документы и денежные средства остались при умершем.

Что было накануне смерти

В своем Телеграм-канале Антон Поляков 7 октября жаловался, что "слуги народа" не выносят на голосование его законопроекты касательно повышения пенсий. Последнее сообщение он опубликовал в 22:52. В частности, в нем говорится, что "слуги народа" во главе с руководительницей Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой "хоронят в комитете" его проекты законов, над которыми он работал вместе с коллегами месяцами.

"Власти важны только денежные потоки и слив суверенитета за "подарки" МВФ. На людей им наплевать!" — писал Поляков.

Во время последнего выступления 4 октября Поляков в эфире телеканала "Украина 24" утверждал, что якобы некоторые депутаты из монобильшинства, получали "деньги в конвертах" за голосование за так называемый закон об олигархах. В то же время конкретных фамилий он не назвал. В эфире Поляков заявлял, что один из его коллег был свидетелем того, как депутатам мол раздают деньги. Но имени коллеги он тоже не назвал, ссылаясь на то, что он этого не подтвердит. В то же время сам нардеп говорил, что ходил в НАБУ давать показания.

"Я ездил в НАБУ, давал показания, но человек побоялась. Что мне сделать? Пистолет приставить и сказать — иди, рассказывай? При нем раздавали. О каком можно демократический парламент говорить, когда за" конверты "работают эти" слуги "?" — сказал Поляков.

Как на смерть депутата отреагировали коллеги

Лидер партии "За будущее", народный депутат Игорь Палица сообщил, что в партийном чате "Слуги народа" после смерти нардепа Атона Полякова появилось сообщение: "одним врагом меньше". Его, по словам Палицы, в чате написала руководитель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, член фракции "Слуга народа" Галина Третьякова.

"Мы хотим обратиться в первую очередь к фракции "Слуга народа". Только что в вашем партийном чате руководитель комитета, который должен заботиться о людях, детях, госпожа Третьякова написала, что" одним врагом меньше "- о смерти Антона Полякова. Я хотел бы попросить вас, уважаемая фракция "Слуги народа", сделать вывод со слов госпожи Третьяковой. Она всем известна отношением к детям, к людям, к стране. Я считаю, что это недопустимо. Каким бы политическим оппонентом или человеком не был господин Антон Поляков, умер человек. Обычный человек. Кроме того наш коллега по парламенту", — подчеркнул Палица.

В свою очередь член фракции "Слуга народа", нардеп Давид Арахамия извинился за коллегу и выразил свои соболезнования. "Я хочу публично извиниться в первую очередь перед членами семьи, перед близкими уже погибшего покойного нашего коллеги. Как говорится, о усопших мы говорим только хорошее или ничего. Я хочу, чтобы мы сделали минуту молчания. Большие соболезнования в том числе коллегам из фракции "За будущее" и, конечно, всем коллегам в Верховной Раде", — сказал Арахамия.

Свои соболезнования народные избранники также выражали и в соцсетях.

Что известно об умершем народном избраннике

Известно, что Антону Полякову было 33 года. Родом он из Чернигова. Согласно информации, у Полякова осталась жена и двое дочерей.

В политику он пришел в 2019 году. Тогда на парламентских выборах Поляков вошел в ВРУ от "Слуги народа" — победил на одномандатном избирательном округе № 206 в Чернигове. Поляков также был членом парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики и председателем подкомитета по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса.

Впрочем, в ноябре того же года Полякова исключили из "Слуги народа". Причиной стало то, что он не голосовал за законопроекты, по которым было общее решение фракции. Сам Поляков назвал это решение политической расправой. По его словам, ему объяснили исключения тем, что он имел канал в Телеграм, в котором критиковал фракцию и ее решения.

В 2020 году Поляков стал членом депутатской группы "За будущее". В том же году он баллотировался на пост мэра Чернигова, впрочем, не набрал нужного количества голосов. Известно, что Поляков был против рынка земли и депутатской неприкосновенности. Также он занимался благотворительностью, в частности, поддерживал детские дома, помогал детям с диабетом, высаживал деревья в Чернигове.

По информации движения "Честно", в сентябре 2020 году на нардепа Антона Полякова напали неизвестные в Киеве. Как говорил сам народный избранник, он жил недалеко от места нападения, и именно тогда ждал такси, чтобы ехать на работу. Он рассказывал, что его ударили несколько раз в грудь, а потом злоумышленник скрылся на автомобиле "Тойота".

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