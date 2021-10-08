Нардепа Антона Полякова нашли мертвым

Антону Полякову было 33 года.
Утром 8 октября стало известно о смерти народного депутата Антона Полякова.
Такую информацию сообщил Дмитрий Разумков.
"Сегодня был найден мертвым народный депутат Антон Поляков. Мои соболезнования родным и близким! Хочу верить, что расследование будет объективным!", — написал Разумков.
Эту же информацию сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.
"Народный депутат Антон Поляков умер. Сочувствие родственникам и близким. Полиция начала расследовать дело по ст. 115 УК. Тело направлено на судебно-медицинскую и токсикологическую экспертизу", — говорится в сообщении.
Известно, что Полякову было 33 года. Родом он из Чернигова. Согласно информации, у Полякова осталась жена и двое дочерей.
Поляков был членом комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, председателем подкомитета по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса. С 30 июня 2020 года он был членом депутатской группы "За будущее".
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