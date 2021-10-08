Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим

Антону Полякову було 33 роки.

Вранці 8 жовтня стало відомо про смерть народного депутата Антона Полякова.

Таку інформацію повідомив Дмитро Разумков.

"Сьогодні був знайдений мертвим народний депутат Антон Поляков. Мої співчуття рідним та близьким! Хочу вірити, що розслідування буде об’єктивним!", - написав Разумков.

Цю ж інформацію повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура.

"Народний депутат Антон Поляков помер. Співчуття родичам і близьким. Поліція почала розслідувати справу по ст. 115 КК. Тіло направлено на судово-медичну і токсикологічну експертизу", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що Полякову було 33 роки. Родом він із Чернігова. Згідно з інформацією, у Полякова залишилася дружина і двоє доньок.

Поляков був членом комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, головою підкомітету з питань дотриманням антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу. Від 30 червня 2020 він був членом депутатської групи "За майбутнє".

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