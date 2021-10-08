Курс долара і євро на 8 жовтня

Курс долара і євро на 8 жовтня

Вартість долара становить 26,33 грн, а євро – 30,43 грн.

У п'ятницю, 8 жовтня, долар подешевшає, а євро - здорожчає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. Ці ж курси валют діятимуть протягом найближчих вихідних – суботи та неділі, 9 та 10 жовтня

Офіційні курси валют Нацбанку на 8 жовтня:

Долар США – 26,33 грн (мінус 2 коп)

Євро – 30,43 грн (плюс 2 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 7 жовтня:

Долар США – 26,3/26,4 грн.

Євро – 30,3/30,6 грн.

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