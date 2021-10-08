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Курс доллара и евро на 8 октября

Курс доллара и евро на 8 октября

Getty Images

Стоимость доллара составляет 26,33 грн, а евро — 30,43 грн.

В пятницу, 8 октября, доллар подешевеет, а евро — подорожает. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы валют будут действовать в течение ближайших выходных — субботы и воскресенья, 9 и 10 октября

Официальные курсы валют Нацбанка на 8 октября:

  • Доллар США — 26,33 грн (минус 2 коп)
  • Евро — 30,43 грн (плюс 2 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 7 октября:

  • Доллар США — 26,3/26,4 грн.
  • Евро — 30,3/30,6 грн.

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