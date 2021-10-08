Астрологи назвали самые романтичные знаки Зодиака

В реальной жизни вокруг нас появляется все больше и больше циников – людей, пренебрегающих все мыслимые и немыслимые моральные нормы.

Но – одновременно – немало и тех, кто заслуженно придает им большой смысл и серьезное значение – их называют романтиками. Астролог Людмила Булгакова назвала самые романтичные знаки Зодиака.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки искренне верят в любовь, как, впрочем, и в то, что у каждого человека на свете есть вторая половинка. Более того, они готовы ждать ее – точнее, его – всю свою жизнь – им кажется, что вот-вот послышится цокот копыт под окном, а затем в нем покажется прекрасный принц на белом коне. Случается, что все так и складывается, но чаще всего представители знака проживают жизнь в одиночестве, поскольку человека, достойного стать частью мечты, им встретить так и не удается.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы – при всей своей практичности – самый наивный и, как следствие, романтичный знак Зодиака, представители которого, по словам поэта, верят "преданьям простонародной старины и снам, и карточным гаданьям, и предсказаниям Луны". Их можно убедить в чем угодно, особенно если речь идет о высоких материях – их, как говорится, хлебом не корми, дай возможность подняться в облака и как можно дольше витать там, позабыв о грешной земле.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – особенно сильная сторона знака – во всех видят только хорошее, и очень обижаются, если кто-то пытается открыть им глаза на друзей, знакомых или любимых. Вне зависимости от того, заслуживает этот человек критики или нет, они будут защищать его репутацию до последнего, более того, возмутятся и пристыдят того, кто попытается его разоблачить. Причем они в таких случаях не прикидываются – они искренне верят в то, что их окружают люди с ангельскими крыльями.

Гороскопы на октябрь 2021:

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