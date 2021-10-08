Смерть нардепа Полякова: що відомо про трагедію

Антону Полякову було 33 роки.

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим уночі 8 жовтня. Він їхав у таксі, де йому стало вкрай зле.

Також читайте У Київській прокуратурі назвали причину смерті нардепа Полякова за результатами розтину

ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про смерть політика.

Що сталося

Вранці 8 жовтня Дмитро Разумков та Олександр Качура повідомили, що вночі був знайдений мертвим народний депутат Антон Поляков. Згодом у поліції підтвердили смерть політика та повідомили, що його знайшли мертвим у Дніпровському районі столиці. Політика випадково виявили патрульні, які зупинили автомобіль таксі, в якому він їхав пасажиром, за порушення правил дорожнього руху.

Водій таксі розповів, що взяв пасажира біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, після цього нардепа почало нудити в автівці. Уже в непритомному стані політика виявив наряд патрульних. Його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть. Автівку, на якій він їхав, вилучили, таксиста допитують, а тіло відправили на експертизу.

Причина смерті та що говорять у правоохоронних органах

Згодом у Київській міській прокуратурі повідомили, що за результатами розтину, смерть народного депутата Антона Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Водночас там зазначили, що слідство наразі очікує результати інших судово-медичних досліджень. Колеги депутата також повідомляють, що проводитимуть ще й токсикологічну експертизу, щоб виявити, чи не було отруйних речовин в його організмі.

Водночас генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України. Досудове розслідування доручено слідчим СУ ГУ Нацполіції в м. Києві. Автомобіль оглянуто та вилучено, водія допитують слідчі. Вона також додала, що всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при померлому.

Що було напередодні смерті

У своєму Телеграм-каналі Антон Поляков 7 жовтня скаржився, що "слуги народу" не виносять на голосування його законопроєкти щодо підвищення пенсій. Останній пост він опублікував о 22:52. Зокрема, у ньому йдеться, що "слуги народу" на чолі з керівницею Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галиною Третьяковою "хоронять у комітеті" його проєкти законів, над якими він працював разом з колегами місяцями.

"Владі важливі тільки грошові потоки і злив суверенітету за "подарунки" МВФ. На людей їм наплювати!" - писав Поляков.

Під час останнього виступу 4 жовтня Поляков в ефірі телеканалу "Україна 24" стверджував, що начебто деякі депутати з монобільшості, отримували "гроші у конвертах" за голосування за так званий закон про олігархів. Водночас конкретних прізвищ він не назвав. В ефірі Поляков заявляв, що один з його колег був свідком того, як депутатам мовляв роздають гроші. Але імені колеги він теж не назвав, посилаючись на те, що той цього не підтвердить. Водночас сам нардеп говорив, що ходив до НАБУ давати покази.

"Я їздив в НАБУ, давав свідчення, але людина побоялася. Що мені зробити? Пістолет приставити і сказати — йди, розповідай? При ньому роздавали. Про який ви можете демократичний парламент говорити, коли за" конверти "працюють ці "слуги"?"- сказав нардеп.

Як на смерть депутата відреагували колеги

Лідер партії "За майбутнє", народний депутат Ігор Палиця повідомив, що у партійному чаті "Слуги народу" після смерті нардепа Атона Полякова з'явилося повідомлення: "одним ворогом менше". Його, за словами Палиці, у чаті написала керівниця Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, член фракції "Слуга народу" Галина Третьякова.

"Ми хочемо звернутися в першу чергу до фракції "Слуга народу". Тільки що у вашому партійному чаті керівник комітету, який має піклуватися про людей, дітей, пані Третьякова написала, що "одним ворогом менше" - про смерть Антона Полякова. Я хотів би попросити вас, шановна фракція "Слуги народу", зробити висновок зі слів пані Третьякової. Вона всім відома відношенням до дітей, до людей, до країни. Я вважаю, що це неприпустимо. Яким би політичним опонентом чи людиною не був пан Антон Поляков, померла людина. Звичайна людина. Крім того, наш колега по парламенту", - наголосив Палиця.

Своєю чергою член фракції "Слуга народу", нардеп Давид Арахамія перепросив за колегу та висловив свої співчуття. "Я хочу публічно вибачитися в першу чергу перед членами родини, перед близькими вже загиблого покійного нашого колеги. Як кажуть, про покійних ми говоримо тільки хороше або нічого. Я хочу, щоб ми влаштували хвилину мовчання. Великі співчуття в тому числі колегам з фракції "За майбутнє" і, звичайно, усім колегам у Верховній Раді", - сказав Арахамія.

Свої співчуття народні обранці також висловлювали і у соцмережах.

Що відомо про померлого народного обранця

Відомо, що Антону Полякову було 33 роки. Родом він із Чернігова. Згідно з інформацією, у Полякова залишилася дружина і двоє доньок.

До політики він прийшов у 2019 році. Тоді на парламентських виборах Поляков увійшов до ВРУ від "Слуги народу" - переміг на одномандатному виборчому окрузі № 206 у Чернігові. Поляков також був членом парламентського комітету з питань антикорупційної політики та головою підкомітету з питань дотримання антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу.

Утім в листопаді того ж року Полякова виключили зі "Слуги народу". Причиною стало те, що він не голосував за законопроєкти, за якими було спільне рішення фракції. Сам Поляков назвав це рішення політичною розправою. За його словами, йому пояснили виключення тим, що він мав канал у Телеграм, в якому критикував фракцію та її рішення.

У 2020 році Поляков став членом депутатської групи "За майбутнє". Того ж року він балотувався на посаду мера Чернігова, утім не набрав потрібної кількості голосів. Відомо, що Поляков був проти ринку землі та депутатської недоторканності. Також він займався благодійністю, зокрема, підтримував дитячі будинки, допомагав дітям з діабетом, висаджував дерева в Чернігові.

За інформацією руху "Чесно", у вересні 2020 року на нардепа Антона Полякова напали невідомі в Києві. Як говорив сам народний обранець, він мешкав неподалік місця нападу, і саме тоді чекав на таксі, щоби їхати на роботу. Він розповідав, що його вдарили кілька разів у груди, а потім зловмисник втік на автомобілі "Тойота".

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