"Я пішла попрощатися з озером": під Черкасами у водоймі знайшли тіло жінки

"Я пішла попрощатися з озером": під Черкасами у водоймі знайшли тіло жінки

Жінка постійно тут відпочивала і могла довго плавати у воді.

У Ватутіному Черкаської області у "Блакитному озері" виявили тіло жінки. Незадовго до цього вона пішла з дому, попередньо залишивши дивну записку для сина.

Про це повідомляють "Вісті Черкащини".

Вчора, 7 жовтня, рятувальники витягли з води тіло 87-річної місцевої жительки. Перед зникненням жінка залишила дивну записку для свого сина. "Я пішла попрощатися з озером", - йшлося у ній.

Це наполохало сина і він кинувся розшукувати матір.

Відомо, що у теплу пору року жінка жила у дачному кооперативі.

"Наскільки мені відомо, вона дуже любила плавати влітку. Голова кооперативу розповів, що могла довго бути на воді. Так жінка відпочивала. Коли вона зникла, пішли на її улюблене місце і саме там знайшли тіло", – розповів заступник начальника Звенигородського райвідділу поліції Сергій Захарченко.

Незадовго до трагедії син мав забрати матір на зиму до себе.

За фактом смерті жінки поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу з приміткою "нещасний випадок". Тіло відправили на експертизу.

Нагадаємо, що Австралії чоловік перекинувся на човні з сином і пожертвував собою заради порятунку дитини.

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