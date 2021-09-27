З мосту - в річку: у Рівненській області молодик втопився в автомобілі

Хлопець не впорався з керуванням.
У Рівненській області 24-річний водій втопився у власній машині.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 27 вересня.
Поліція припускає, що він не впорався із керуванням і на швидкості злетів у воду. Вибратися із затонулої автівки самотужки хлопець не зумів. Коли машину з води дістали рятувальники, медики "швидкої" вже нічим зарадити не могли.
Як повідомлялося, у Дніпрі внаслідок зіткнення легковика зі сміттєвозом загинула дівчина 2001 року народження, ще троє пасажирів постраждали. Водій та пасажир автомобіля "МАЗ" не постраждали.