З мосту - в річку: у Рівненській області молодик втопився в автомобілі

З мосту - в річку: у Рівненській області молодик втопився в автомобілі

Хлопець не впорався з керуванням.

У Рівненській області 24-річний водій втопився у власній машині.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 27 вересня.

Поліція припускає, що він не впорався із керуванням і на швидкості злетів у воду. Вибратися із затонулої автівки самотужки хлопець не зумів. Коли машину з води дістали рятувальники, медики "швидкої" вже нічим зарадити не могли.

Новини України: в Рівненській області 24-річний водій втопився у власній машині

Як повідомлялося, у Дніпрі внаслідок зіткнення легковика зі сміттєвозом загинула дівчина 2001 року народження, ще троє пасажирів постраждали. Водій та пасажир автомобіля "МАЗ" не постраждали.

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