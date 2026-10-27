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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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69
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До України суне нова хвиля похолодання: синоптики назвали точні дати і попередили про дощі (мапа)

Атмосферні фронти принесуть в Україну 28 жовтня помірні дощі та штормовий вітер, проте температурні показники місцями все ще сягатимуть позначки +18 градусів.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Осінь / фото ілюстративне

Осінь / фото ілюстративне / © Associated Press

Найближчими днями в Україні утримається комфортне осіннє тепло до +17-18 градусів, однак уже з перших днів листопада очікується різке похолодання через вторгнення холодного континентального повітря.

Якою буде погода в Україні 28 жовтня — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що у період 26-29 жовтня до Черкащини надходитиме південне тепло. Уночі очікується +5…+10 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +10…+15. За словами синоптика, тимчасову антициклональну стабільність лише здебільшого порушуватимуть малоактивні фронти з невеликими дощами та туманами.

На початку листопада конфігурація синоптичних процесів над Європою зміниться. Взаємодія Азорського та східного антициклонів може спричинити вторгнення холодного континентального повітря в Україну.

Постригань радить максимально використати останні теплі дні для справ на відкритому повітрі, адже осінь впевнено переходить у свою холодну фазу.

Метеорологічна карта / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

Метеорологічна карта / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

За даними Українського гідрометеорологічного центру, в Україні 28 жовтня буде хмарно з проясненнями.

«В Україні, крім східних, вночі і більшості західних областей, невеликі, на півдні країни місцями помірні дощі», — прогнозують синоптики.

Вночі та вранці в Карпатах місцями зберігатиметься туман. Вітер дутиме переважно північно-східний, та зі швидкістю 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями будуть пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +3 до +8 градусів тепла, вдень очікується від +9 до +14 градусів вище нуля. На Закарпатті та на півдні країни вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +7 до +12 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +12…+17.

Погода в Україні 28 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 28 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 28 жовтня буде хмарно з проясненнями, очікується невеликий дощ. Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +3 до +8 градусів тепла, вдень очікується від +9 до +14 градусів тепла.

У Києві вночі буде від +6 до +8 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +10…+12 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 28 жовтня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив висотної улоговини. У регіоні буде хмарно з проясненнями, проте без істотних опадів.

Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман. Вітер дутиме східний та зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +2 до +7 градусів тепла, вдень слід очікувати від +11 до +16 градусів тепла.

У Львові температура повітря вночі коливатиметься в межах від +4 до +6 градусів тепла, вдень слід очікувати до +12….+14 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 28 жовтня буде мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, у Дніпрі буде без опадів. Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області становитиме:

  • вночі від +5 до +10 градусів тепла;

  • вдень очікується від +12 до +17 градусів тепла.

У місті Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть:

  • вночі від +8 до +10 градусів тепла;

  • вдень очікується від +13 до +15 градусів.

Погода в Одесі

На Одещині 28 жовтня буде хмарно. Вночі та вранці пройдуть помірні дощі, вдень місцями будуть невеликі. Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 9-14 м/с.

Температура повітря вночі по області коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +18 градусів вище нуля.

На автошляхах області вночі та вранці буде серпанок, видимість становитиме 1-2 км.

В Одесі температура повітря вночі коливатиметься від +11 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +15 до +17 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 28 жовтня буде мінлива хмарність та без опадів. Вночі очікується слабкий туман.

Вітер дутиме східний та зі швидкістю 9-14 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +5 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +12 до +17 градусів тепла.

У Харкові температура повітря вночі становитиме від +6 до +8 градусів тепла, вдень очікується від +14 до +16 градусів вище нуля.

Раніше синоптики розповіли, коли чекати на сніг в Україні.

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