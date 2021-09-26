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Церковне свято 27 вересня: Воздвиження Хреста Господнього

Церковне свято 27 вересня: Воздвиження Хреста Господнього

https://azbyka.ru/

Цього дня в Україні у кафедральних соборах здійснюють обряд воздвиження хреста. 

27 вересня православна церква відзначає свято Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього, або, як кажуть у народі, "Здвиження". 

Це одне з головних свят у східній християнській традиції. Походить воно з першої половини IV століття, коли у Єрусалимі було знайдено хрест, на якому розіп’яли Ісуса Христа. За переказами, його знайшла мати імператора Костянтина Великого цариця Олена. Вона організувала розкопки, в ході яких була виявлена печера Гробу Господнього, а неподалік - три хрести. Дізнатися той, на якому розіп'яли Христа, допомогло диво: хвора жінка, доторкнувшись до нього, отримала зцілення.

Народні традиції і прикмети

У народі це свято називають значно коротше — Здвиженням"На Здвиження земля движиться ближче до зими", а тому від цього часу настають холодні дні й птахи відлітають до вирію. Вирій, за народними уявленнями, - це тепла країна, де ніколи не буває зими і де живуть тільки птахи і змії. 

Головні святкові заходи відбувалися в церквах. В Україні цього дня у кафедральних соборах здійснюють обряд воздвиження хреста. Прикрашений квітами або кольоровими стрічками хрест високо підіймають та опускають до землі. Повернувшись з храму, селяни зазвичай приступали до своїх повсякденних справ і турбот. Свято було пісним. Вважалося, що "хто на Воздвиження постить, тому сім гріхів проститься". Найчастіше цього дня їли капусту і страви з неї.

  • Птахи дружно відлетіли у вирій - чекати суворої зими.
  • Павутиння стелиться повсюдно - до тепла; мало павутиння - на суху осінь.
  • Добре вродив щавель - на теплу зиму.
  • Гуси летять високо - осінь буде тривалою.
  • Бабине літо непогідне - осінь суха.
© Pexels
Pexels

Що заборонено робити 26 вересня

  • Не можна починати важливі справи
  • Не можна ходити до лісу
  • Заборонено лаятися і сваритися
  • Не варто укладати шлюб

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