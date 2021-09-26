Церковне свято 27 вересня: Воздвиження Хреста Господнього

Цього дня в Україні у кафедральних соборах здійснюють обряд воздвиження хреста.

27 вересня православна церква відзначає свято Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього, або, як кажуть у народі, "Здвиження".

Це одне з головних свят у східній християнській традиції. Походить воно з першої половини IV століття, коли у Єрусалимі було знайдено хрест, на якому розіп’яли Ісуса Христа. За переказами, його знайшла мати імператора Костянтина Великого цариця Олена. Вона організувала розкопки, в ході яких була виявлена печера Гробу Господнього, а неподалік - три хрести. Дізнатися той, на якому розіп'яли Христа, допомогло диво: хвора жінка, доторкнувшись до нього, отримала зцілення.

Народні традиції і прикмети

У народі це свято називають значно коротше — Здвиженням. "На Здвиження земля движиться ближче до зими", а тому від цього часу настають холодні дні й птахи відлітають до вирію. Вирій, за народними уявленнями, - це тепла країна, де ніколи не буває зими і де живуть тільки птахи і змії.

Головні святкові заходи відбувалися в церквах. В Україні цього дня у кафедральних соборах здійснюють обряд воздвиження хреста. Прикрашений квітами або кольоровими стрічками хрест високо підіймають та опускають до землі. Повернувшись з храму, селяни зазвичай приступали до своїх повсякденних справ і турбот. Свято було пісним. Вважалося, що "хто на Воздвиження постить, тому сім гріхів проститься". Найчастіше цього дня їли капусту і страви з неї.

Птахи дружно відлетіли у вирій - чекати суворої зими.

Павутиння стелиться повсюдно - до тепла; мало павутиння - на суху осінь.

Добре вродив щавель - на теплу зиму.

Гуси летять високо - осінь буде тривалою.

Бабине літо непогідне - осінь суха.

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