Церковне свято 27 вересня: Воздвиження Хреста Господнього

Цього дня в Україні у кафедральних соборах здійснюють обряд воздвиження хреста.
27 вересня православна церква відзначає свято Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього, або, як кажуть у народі, "Здвиження".
Це одне з головних свят у східній християнській традиції. Походить воно з першої половини IV століття, коли у Єрусалимі було знайдено хрест, на якому розіп’яли Ісуса Христа. За переказами, його знайшла мати імператора Костянтина Великого цариця Олена. Вона організувала розкопки, в ході яких була виявлена печера Гробу Господнього, а неподалік - три хрести. Дізнатися той, на якому розіп'яли Христа, допомогло диво: хвора жінка, доторкнувшись до нього, отримала зцілення.
Народні традиції і прикмети
У народі це свято називають значно коротше — Здвиженням. "На Здвиження земля движиться ближче до зими", а тому від цього часу настають холодні дні й птахи відлітають до вирію. Вирій, за народними уявленнями, - це тепла країна, де ніколи не буває зими і де живуть тільки птахи і змії.
Головні святкові заходи відбувалися в церквах. В Україні цього дня у кафедральних соборах здійснюють обряд воздвиження хреста. Прикрашений квітами або кольоровими стрічками хрест високо підіймають та опускають до землі. Повернувшись з храму, селяни зазвичай приступали до своїх повсякденних справ і турбот. Свято було пісним. Вважалося, що "хто на Воздвиження постить, тому сім гріхів проститься". Найчастіше цього дня їли капусту і страви з неї.
- Птахи дружно відлетіли у вирій - чекати суворої зими.
- Павутиння стелиться повсюдно - до тепла; мало павутиння - на суху осінь.
- Добре вродив щавель - на теплу зиму.
- Гуси летять високо - осінь буде тривалою.
- Бабине літо непогідне - осінь суха.
Що заборонено робити 26 вересня
- Не можна починати важливі справи
- Не можна ходити до лісу
- Заборонено лаятися і сваритися
- Не варто укладати шлюб
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