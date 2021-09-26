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Церковный праздник 27 сентября: Воздвижение Господня

Церковный праздник 27 сентября: Воздвижение Господня

https://azbyka.ru/

В этот день в Украине в кафедральных соборах совершают обряд воздвижения креста.

27 сентября православная церковь отмечает праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, или, как говорят в народе, "Воздвиженье".

Это один из главных праздников в восточной христианской традиции. Происходит оно из первой половины IV века, когда в Иерусалиме был найден крест, на котором распяли Иисуса Христа. По преданию, его нашла мать императора Константина Великого царица Елена. Она организовала раскопки, в ходе которых была обнаружена пещера Гроба Господня, а неподалеку — три креста. Узнать тот, на котором распяли Христа, помогло чудо: больная женщина, прикоснувшись к нему, получила исцеление.

Народные традиции и приметы

В народе этот праздник называют короче — Воздвиженье. "На Воздвиженье земля движиться ближе к зиме", а потому с этого времени наступают холодные дни и птицы улетают в теплые края. Юг, по народным представлениям, — это теплая страна, где никогда не бывает зимы и где живут только птицы и змеи.

Главные праздничные мероприятия проходили в церквях. В Украине этот день в кафедральных соборах совершают обряд воздвижения креста. Украшенный цветами или цветными лентами крест высоко поднимают и опускают к земле. Вернувшись из храма, крестьяне обычно приступали к своим повседневным делам и заботам. Праздник был постным. Считалось, что "кто на Воздвиженье постится, тому семь грехов простится". Чаще всего в этот день ели капусту и блюда из нее.

  • Птицы дружно улетели в теплые края — ждать суровой зимы.
  • Паутина стелется повсеместно — к теплу; мало паутины — на сухую осень.
  • Хорошо уродился щавель — на теплую зиму.
  • Гуси летят высоко — осень будет продолжительной.
  • Бабье лето ненастное — осень сухая.
© Pexels
Pexels

Что запрещено делать 26 сентября

  • Нельзя начинать важные дела
  • Нельзя ходить в лес
  • Запрещено ругаться и ссориться
  • Не стоит заключать брак

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