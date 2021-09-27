Киев в начале недели охватили невероятные пробки: где не проехать

Киев в начале недели охватили невероятные пробки: где не проехать

Сильно "страдает" от авто центральная часть города.

В Киеве по состоянию на утро понедельника, 27 сентября, наблюдаются серьезные пробки.

Так, ссылаясь на данные онлайн-сервиса Google Maps, очень трудно проехать по улицам Вышгородской, Кирилловской, Богатырской, Щусева (от м."Сырец" до м."Дорогожичи"), Вадима Гетьмана, Жилянской и Набережно-Крещатицкой.

Кроме того, осложнение движения присутствует на проспектах Победы (от м."Житомирская" до м."Берестейская" и от м."Шулявская" до Национального цирка Украины), Валерия Лобановского и Голосеевском. В центральной части города пробки присутствуют на Набережном шоссе, бульваре Тараса Шевченко, улицах Короленковской и Большой Васильковской, а также на Владимирском спуске.

Что касается мостов, то труднее всего проехать в сторону правого берега по Северному и Южному. На левом берегу, в свою очередь, пробки присутствуют на проспектах Романа Шухевича, Освободителей, Броварском, Соборности и Николая Бажана. Также "стоят" улицы Оноре де Бальзака, Миропольская, Братиславская, Петра Радзиня и бульвар Перова.

Ранее рассказывалось о том, что Киев находится в десятке городов с самыми крупными пробками.

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