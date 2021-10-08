У Київській прокуратурі назвали причину смерті нардепа Полякова за результатами розтину

Наразі проводяться ще й інші судово-медичні дослідження.
За результатами розтину, смерть народного депутата Антона Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
Водночас зазначається, що слідство наразі очікує результати інших судово-медичних досліджень.
Нагадаємо, поліція знайшла мертвим народного депутата Антона Полякова уночі 8 жовтня. Політика виявили патрульні, які зупинили автомобіль таксі, в якому він їхав пасажиром, за порушення правил дорожнього руху. За попередньою інформацією, чоловікові стало зле в автівці.
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