У Київській прокуратурі назвали причину смерті нардепа Полякова за результатами розтину

У Київській прокуратурі назвали причину смерті нардепа Полякова за результатами розтину

Наразі проводяться ще й інші судово-медичні дослідження.

За результатами розтину, смерть народного депутата Антона Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

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Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Водночас зазначається, що слідство наразі очікує результати інших судово-медичних досліджень.

Нагадаємо, поліція знайшла мертвим народного депутата Антона Полякова уночі 8 жовтня. Політика виявили патрульні, які зупинили автомобіль таксі, в якому він їхав пасажиром, за порушення правил дорожнього руху. За попередньою інформацією, чоловікові стало зле в автівці.

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