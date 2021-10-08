З'явилося перше фото з місця загибелі нардепа Полякова

Антона Полякова знайшли мертвим 8 жовтня у Києві.
Поліція знайшла мертвим народного депутата Антона Полякова уночі 8 жовтня. Політика виявили патрульні, які зупинили автомобіль таксі, в якому він їхав пасажиром, за порушення правил дорожнього руху. За попередньою інформацією, чоловікові стало зле в автівці.
У Мережі тим часом з'явилося фото з місця загибелі нардепа Полякова.
В одному із Telegram-каналів стверджується, що начебто нардепа взяв таксист, який повинен був за 100 гривень відвезти його нібито до ресторану. Як зазначається, мовляв від Полякова було чутно запах алкоголю. Уже в автівці нардепу стало зовсім зле.
"Водій авто, в якому знайшли труп депутата, стверджує, що підібрав його в районі Ленінградської площі. За 100 грн Поляков попросив чоловіка підвезти його до якогось ресторану", – йдеться в повідомленні.
Проте зауважимо, що джерело в правоохоронних органах повідомило "Інтерфаксу", що запаху алкоголю від Антона Полякова не було.
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