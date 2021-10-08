Появилось первое фото с места гибели нардепа Полякова

Антона Полякова нашли мертвым 8 октября в Киеве.
Полиция нашла мертвым народного депутата Антона Полякова ночью 8 октября. Политика обнаружили патрульные, которые остановили автомобиль такси, в котором он ехал пассажиром, за нарушение правил дорожного движения. По предварительной информации, мужчине стало плохо в машине.
В Сети тем временем появилось фото с места гибели нардепа Полякова.
В одном из Telegram-каналов утверждается, что нардепа взял таксист, который должен был за 100 гривен отвезти его якобы в ресторан. Как отмечается, мол от Полякова было слышно запах алкоголя. Уже в машине нардепу стало совсем плохо.
"Водитель авто, в котором нашли труп депутата, утверждает, что подобрал его в районе Ленинградской площади. За 100 грн Поляков попросил мужчину подвезти его к какому-то ресторану", — говорится в сообщении.
Однако заметим, что источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что запаха алкоголя от Антона Полякова не было.
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