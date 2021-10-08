Дружина Віктора Павліка повідомила про проблеми зі здоров'ям

Катерина сподівається, що одужає.

Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова налякала шанувальників.

Так, у сторіз своєї сторінки в Instagram обраниця артиста повідомила, що погано почувається. Подробиць Катерина розголошувати не стала. Вона лише зазначила, що сподівається на одужання.

"Я погано почуваюся. Можливо, колись розповім, що зі мною зараз відбувається. Сподіваюся, я впораюсь і все буде добре", - розповіла Реп'яхова.

instagram.com/repyahovakate

Зазначимо, що зараз Катерина разом з чоловіком і тримісячним сином перебувають на відпочинку в Туреччині. Звідти молода мама днями жалілася, що від перезбудження і нових емоцій малюк погано спить і часто вередує. Водночас, така поведінка хлопчика навіть довела Реп'яхову до сліз. Цілком можливо, що саме недосипання якось позначилося на здоров'ї дівчини.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання