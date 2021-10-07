Ассія Ахат вперше показала своїх дорослих синів

Артистка поділилася секретами виховання дітей.

Українська співачка і скрипалька Ассія Ахат рідко розповідає про свою родину, а ще рідше показує. Виявляється, артистка – мати двох дорослих синів, Данила та Філіпа. Ассія вперше показала їх в ексклюзивному інтерв'ю програмі ЖВЛ і поділилася своїми секретами виховання.

Як розповіла співачка, старшого сина Данила вона народила в 18 років, виховувати його допомагала бабуся, оскільки на той момент ще її першого чоловіка забрали до армії.

"Час тоді був важкий. Ми жили в хрущовці на п'ятому поверсі без ліфта. І мені доводилося самій купувати продукти, піднімати нагору візочок з Данилом, одягненим у велику цигейкову шубу, – згадує артистка. – Даня ріс тямущою дитиною, добре вчився, захоплювався конструкторами. Він був дуже добрим хлопчиком – купував на базарі продукти принципово у людей похилого віку і додому приносив хворих тварин".

На запитання, як правильно пояснити дитині, що батьки більше не разом, Ассія відповідає:

"Найважливіше – це переконати дитину, що ми завжди будемо його любити. І я, і тато. І ніхто нікуди не дівається. А з'являється ще одна людина, яка теж буде його любити".

Коли Данило став старшим, я часто ставила йому запитання: "Чи занадто поранило тебе наше розлучення і переїзд?». Не знаю, чи говорить він правду, але відповідає: "Все нормально, мам, не парся".

Старший син Ассіі Ахат

За словами Ассії, її чоловік Ігор дуже сильно любить Данила, дарує йому і його родині дуже багато уваги і турботи. "Важко знайти ще такого чоловіка!" – захоплюється коханим співачка.

Молодший син Ассії і Ігоря Філіп, якому нещодавно виповнилося 18 років, ріс завжди дуже допитливим хлопчиком, з дитинства любив футбол і шахи.

"Це щастя, коли не потрібно змушувати дитину чимось займатися", – розповідає співачка про захоплення Філа.

Молодший син Ассії Ахат

У своєму юному віці Філіп вже розвиває власний стартап і допомагає батькові з його бізнесом, він часто на літніх канікулах працював в супермаркетах і розставляв продукцію.

"Я став менше відпочивати і мені це навіть більше подобається, я люблю багато працювати і радію, коли мої батьки мною пишаються", –розповів Філіп.

Сини Ассії виросли справжніми чоловіками, а головний секрет її виховання – в спілкуванні з дітьми та вміння слухати їх.

"Не думайте, що ваші діти повністю відверті з вами, навіть якщо вони слухняні. Будьте до них більш уважні і ставте запитання", – резюмувала співачка.

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